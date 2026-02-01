Ufficiale Tre a zero al Feyenoord, +17 e rinnovo fino al 2028: Peter Bosz si gode la giornata perfetta

Giornata perfetta per PSV Eindhoven: il club ha annunciato il rinnovo del contratto di Peter Bosz fino al 2028, celebrato sul campo con una convincente vittoria per 3-0 contro il Feyenoord, che chiude virtualmente l'Eredivisie: il PSV ha già 17 punti di vantaggio sui rivali in classifica. Il tecnico olandese ha sottolineato come il segreto del successo sia stato l’intensità e la concentrazione fin dai primi minuti. "Abbiamo giocato con una precisione enorme", ha dichiarato.

Bosz ha spiegato il motivo del prolungamento contrattuale: "Qualche tempo fa avevo detto che avrei potuto andarmene. Era vero, ma volevo chiarire tutto e ora sono estremamente felice. Mi sento in grande forma e pronto a lavorare a questo livello". Per il tecnico, il rinnovo non è mai stato in dubbio: "Mi trovo benissimo con il gruppo e con la dirigenza, e anche mia moglie si trova bene qui. È un ambiente che ti stimola continuamente".

Sulla crescita personale, Bosz ha sottolineato come negli ultimi due anni e mezzo abbia affinato la propria capacità di osservazione tattica, lasciando la conduzione diretta degli allenamenti ai collaboratori. "Il vero lavoro è trasformare i giocatori di talento in un gruppo competitivo e mantenerne alta la motivazione", ha aggiunto, evidenziando l’obiettivo stagionale: conquistare più punti possibile e mantenere la stessa intensità vista contro Feyenoord.

La classifica di Eredivisie

PSV 56

Feyenoord 39

Nijmegen 38

Ajax 38

Sparta Rotterdam 35

Alkmaar 32

Twente 31

Groningen 31

Zwolle 26

Heerenveen 25

Sittard 25

Utrecht 24

Excelsior 23

G.A. Eagles 21

FC Volendam 17

Heracles 17

Breda 16

Telstar 16