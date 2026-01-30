Perisic all'Inter? Il tecnico del PSV: "Penso che tutti rimarranno, ma non decido io"

Mancano 3 giorni al termine del mercato e Peter Bosz, tecnico del PSV, ha fatto un punto sulle possibili operazioni in uscita del club olandese, tra cui quella che riguarderebbe Ivan Perisic, corteggiato ormai da tempo dall'Inter: "Non decido io se la rosa rimarrà interamente questa, ma ovviamente vengo informato su tutto e mi dicono a che punto sono le trattative. Io posso dire quello che voglio, ma la mia volontà non è legge... È inutile. Penso quindi che tutti resteranno perché è ciò che desidero, ma nel calcio solitamente non si hanno garanzie".

Bosz sa che che cosa vuol dire fare il direttore tecnico, visto che ha ricoperto quel ruolo al Feyenoord e non ha intenzione di interferire con ciò che fa Stewart: "Lui si occupa del mercato, sa esattamente quello che succede. So che se dico qualcosa gli darò fastidio e non voglio che ciò accada, mi sono trovato nei suoi panni".

Rivolgendosi al giornalista, dunque gli spiega: "Penso che dovresti parlare con chi è al comando. Così come lui non dovrebbe dire nulla sulla formazione o sulle sostituzioni, io non dirò nulla sui trasferimenti. È un buon accordo che abbiamo noi al PSV. Sta andando molto bene. Dovremmo continuare così".