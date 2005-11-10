Liverpool, Barcola svela il motivo della scelta: "Iraola mi ha convinto con il suo progetto"

Dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain in estate per una cifra da capogiro, 145 milioni di euro, Bradley Barcola ha scelto il Liverpool per compiere il salto definitivo della sua carriera e misurarsi con la Premier League.

La nuova sfida in Premier League

A Parigi, la concorrenza nel reparto offensivo era diventata sempre più agguerrita, con giocatori come Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué e altri nuovi acquisti a contendersi spazio. Per questo il francese ha deciso di cambiare ambiente, alla ricerca di un ruolo più centrale nel progetto dei Reds.

L'inizio, però, non è stato semplice. Il Liverpool occupa attualmente il nono posto in classifica ed è reduce dal pesante k.o. interno contro il Manchester City ad Anfield, un 3-0 che ha aumentato le difficoltà della squadra.

Il colloquio con Iraola decisivo

Intervistato da Sky Sports UK, Barcola ha spiegato cosa lo abbia convinto ad accettare la proposta del Liverpool e quale sia stato il ruolo dell'allenatore Andoni Iraola nella trattativa: "Prima di firmare abbiamo parlato del fatto che avrei giocato sulla fascia, facendo quello che so fare meglio, cioè sfruttare la velocità. È per questo che lui ha pensato che potessi adattarmi bene a questa squadra", ha raccontato l'attaccante francese.

L'ex PSG sa quindi cosa il tecnico spagnolo si aspetta da lui: agire sull'esterno, puntare l'uomo e mettere in mostra le sue qualità nell'uno contro uno.

Contro il Manchester City, però, Barcola è stato anche utilizzato in posizione centrale come falso nove durante la partita, una soluzione che conferma la sua duttilità tattica.