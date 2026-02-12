Van Dijk prega Konaté in scadenza: "Voglio che resti al Liverpool, è un fuoriclasse"

Comincia a crescere l'ansia dentro lo spogliatoio del Liverpool. A caccia di un posto in Champions League sebbene sia al sesto posto alle spalle di Chelsea e Manchester United, in verità c'è un'altra questione irrisolta e che potrebbe assumere le sembianze del caso-Alexander Arnold. Ibrahima Konaté, difensore francese dei Reds, infatti andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e di rinnovo ancora non se ne parla dalle parti di Anfield.

Ma c'è il capitano a scendere in campo. Virgil van Dijk, leader del Liverpool, ha definito il suo fedele compagno di reparto "un fuoriclasse", pregando che rimanga. "Siamo amici, parliamo di tutto, è un percorso in itinere. Vediamo cosa ne verrà fuori. Non è mai così semplice", ha dichiarato l'olandese di 34 anni dopo la vittoria per 1-0 del Liverpool contro il Sunderland di mercoledì sera.

"Non è mai così facile da poter dire semplicemente 'fatelo e basta'; è una trattativa e vedremo come si concluderà", le parole riprese da Sky Sports UK. Con tanto di preghiera: "Ovviamente voglio che resti, è una figura fondamentale in campo, ma anche fuori. È uno dei leader, è un difensore centrale eccezionale, ai miei occhi un fuoriclasse, quindi io posso fare solo fino a un certo punto. La questione è nelle mani del club, del suo agente e del giocatore stesso, quindi aspettiamo e vedremo", il messaggio lanciato a Konate. Non è un mistero che il Real Madrid stia puntando forte sul possibile ingaggio a zero del centrale francese al termine della stagione.