Van Dijk deluso per la sconfitta: "Se giochi così, rischi di ottenere questo risultato"

Il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, non cerca alibi dopo il 2-1 subito sul campo del Wolverhampton in Premier League. A Molineux decide una conclusione deviata di André nei minuti di recupero, dopo il vantaggio firmato da Rodrigo Gomes al 78’ e il momentaneo pareggio di Mohamed Salah.

Ai microfoni di TNT Sports, il difensore olandese è stato diretto nell’analisi: "È dipeso solo da noi. Siamo stati lenti, prevedibili e imprecisi nel possesso, prendendo decisioni sbagliate. Non abbiamo concesso grandi occasioni, ma se giochi così questo è il risultato che rischi di ottenere. Ed è deludente".

Van Dijk ha sottolineato come la squadra abbia controllato il pallone senza però riuscire a incidere: "Abbiamo avuto la maggior parte del possesso, ma continuavamo a scegliere la soluzione sbagliata e non trovavamo l’ultimo passaggio. Alla fine siamo solo amareggiati per la sconfitta". Nessuna spiegazione univoca per l’approccio poco brillante: "Non c’è un solo motivo. Oggi il calcio viene analizzato in ogni dettaglio, ma noi vogliamo partire forte. Nell’ultima gara c’eravamo riusciti, stavolta no".

Sui gol incassati, il capitano ammette la frustrazione: "Subire reti fa sempre male. Difensivamente eravamo stati solidi nelle ultime uscite. Ora però dobbiamo voltare pagina in fretta". Il Liverpool tornerà infatti a Molineux tra pochi giorni per la sfida di FA Cup e servirà una reazione. Infine, sulla corsa ai primi posti della classifica: "La stagione è complicata, il campionato è durissimo e si gioca ogni tre o quattro giorni. Servono tutti al massimo livello. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, è evidente".