Ronaldo annuncia: "Sarà il mio ultimo Mondiale". Poi scherza sul ritiro: "Presto, tra 10 anni"

L'annuncio non dovrebbe sorprendere visto che gli anni sono ormai 40, ma con Cristiano Ronaldo nulla è certo. Il fuoriclasse portoghese ha dichiarato che il Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, segnerà la sua ultima apparizione nella competizione. Una chiusura di un capitolo lungo vent’anni, iniziato con il suo debutto alla rassegna iridata del 2006 in Germania.

Nel corso di una videoconferenza durante un forum sul turismo a Riyad, il cinque volte Pallone d’Oro ha risposto con fermezza alla domanda sulla sua partecipazione: "Sì, a tutti gli effetti sarà l’ultima. Avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto". CR7 ha poi scherzato sulle recenti dichiarazioni riguardanti il suo ritiro: pur affermando che lo farà "presto", ha precisato che per lui "presto" significa in realtà "tra dieci anni". "La gente pensa che quando dico che mi ritirerò presto, significhi tra sei mesi o un anno", ha aggiunto ridendo.

Con queste parole, CR7 chiude un lungo ciclo in Nazionale e si prepara a concludere una carriera straordinaria, che lo ha visto protagonista per due decenni, tra record, gol e momenti storici. Il Mondiale 2026 sarà la fine di un’epoca (per lui come verosimilmente anche per l'eterno rivale Lionel Messi), con Ronaldo che lascerà il palcoscenico iridato dopo aver scritto pagine indelebili nella storia del calcio.