Ufficiale Messi rinnova con l'Inter Miami fino al 2028: l'argentino non ha intenzione di smettere

La storia d'amore tra Lionel Messi e l'Inter Miami è tutt'altro che finita. La franchigia della Florida ha ufficializzato oggi l'estensione del contratto del fuoriclasse argentino, ora legato al club fino al giugno 2028. Il precedente accordo con la Pulga sarebbe scaduto alla fine di quest'anno. Messi, che compirà 39 anni nel 2026, si assicura così di preparare la prossima Coppa del Mondo (organizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico) con la squadra di David Beckham. Un'operazione che lega indissolubilmente il futuro della stella argentina a quello della MLS.

L'annuncio è stato dato dall'account ufficiale dell'Inter Miami su X (ex Twitter) con un messaggio entusiasta, "È a casa", e un video che mostra l'avanzamento della costruzione del nuovo stadio. La cornice perfetta alla scena della firma del nuovo accordo da parte del campione del mondo.

Una notizia importantissima per il progetto dell'Inter Miami e, in generale, per lo sviluppo della Major League Soccer (MLS). L'ex attaccante del Barcellona e del PSG, otto volte vincitore del Pallone d'Oro, si è rivelato un investimento vincente, trascinando la squadra in un'altra dimensione.