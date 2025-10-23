Beckham si gode il rinnovo di Messi: "La nostra visione è portare i migliori in questo club"

L'Inter Miami sogna in grande col rinnovo di Lionel Messi fino al 2028. Ecco le parole dei proprietari:

"Abbiamo promesso ai nostri tifosi che avremmo sognato in grande per costruire un club iconico. Un club che rappresenta la passione, il duro lavoro e la dedizione di tutti coloro che ci hanno preceduto per creare una Miami costruita sui sogni", ha dichiarato Jorge Mas, Managing Owner dell'Inter Miami CF. "La firma di Leo fino al 2028 è un omaggio alla nostra fantastica città. Non vediamo l'ora di scrivere nuovi capitoli nel nostro stadio al Miami Freedom Park. Insieme continueremo a costruire e sognare".

"La nostra visione era quella di portare i migliori giocatori all'Inter Miami e in questa città, ed è esattamente ciò che abbiamo fatto", ha dichiarato David Beckham, co-proprietario dell'Inter Miami CF. "Abbiamo portato nella nostra città il miglior giocatore che abbia mai giocato a questo sport. Questo dimostra il nostro impegno per Miami, ma dimostra anche l'impegno di Leo nei confronti della città, del Club e del gioco. È ancora impegnato come sempre e vuole ancora vincere. Come proprietari, ci sentiamo molto fortunati ad avere un giocatore che ama il gioco del calcio tanto quanto lui, che ha fatto tanto per questo sport in questo paese e che ispira la prossima generazione di giovani talenti come ha fatto lui".