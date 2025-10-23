Nubifragio in Croazia, Rijeka-Sparta Praga sospesa al 10': si attende una decisione
Da qualche minuto è stata interrotta la partita di Conference League tra Rijeka e Sparta Praga. Un violento nubifragio si è abbattuto in Croazia, costringendo l'arbitro della partita, l'inglese Robert Jones, a sospendere.
Il sospetto che la partita venga rinviata è molto forte, considerando che le previsioni dell'Istituto Idrometeorologico Statale parlano di pioggia a dirotto fino alle prime ore del mattino. Da parte dei giocatori del Rijeka c'è la volontà di riprendere la partita, ma dall'altra parte c'è l'opposizione dei cechi che chiedono un rinvio. Si attenderà ancora qualche minuto prima di una decisione definitiva.
