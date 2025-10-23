Alla fine ter Stegen lascerà il Barcellona: addio già nella finestra invernale?

Il Barcellona sembra intenzionato a non intervenire sul mercato invernale, complice la difficoltà a registrare nuovi giocatori. Tuttavia, le partenze potrebbero essere diverse, e la più importante riguarda il portiere tedesco Marc-André ter Stegen. Secondo Sport, il 33enne avrebbe deciso di lasciare il Barça nella prossima sessione di mercato, motivato soprattutto dal desiderio di essere disponibile per la Coppa del Mondo 2026.

Arrivato dal Borussia Mönchengladbach nel 2014, Ter Stegen è stato titolare indiscusso fino al termine della stagione 2023/24. La stagione 24/25, invece, è stata travagliata: un lungo infortunio al ginocchio lo ha tenuto lontano dai campi per sette mesi, costringendo il Barça a richiamare Wojciech Szczęsny dalla "pensione". Anche quest’anno un problema alla schiena lo ha costretto a un’operazione a luglio, con un’assenza stimata di quattro-cinque mesi. La gestione dell’infortunio ha provocato attriti con il club: Ter Stegen inizialmente rifiutava di firmare il referto medico, e il Barça gli ha tolto fascia da capitano e numero di maglia.

L’estremo difensore ha chiarito pubblicamente la sua posizione, sottolineando come ogni scelta fosse motivata dalla volontà di preservare salute e carriera. Ad agosto ha firmato finalmente il referto medico, permettendo al Barcellona di registrare Joan Garcia, destinato a essere il futuro numero uno. Nonostante le tensioni risolte, Ter Stegen sa che il suo futuro non è più a Barcellona e ha attirato già l’interesse di tre club inglesi (Newcastle, Tottenham, Manchester United) e di una squadra di Ligue 1 (Monaco). La trattativa si preannuncia calda e la prossima finestra invernale potrebbe segnare la fine di un’era al Barça.