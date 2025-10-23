L'Atletico premia i 2.750 tifosi che si abbonarono 25 anni fa: la squadra era retrocessa

La retrocessione in Segunda División fu un dramma assoluto per la famiglia dell'Atletico Madrid. Eppure, quasi per magia, quel colpo durissimo generò un fenomeno inspiegabile: l’amore incondizionato dei tifosi per i propri colori portò a sottoscrivere 2750 abbonamenti. Il Vicente Calderón si riempiva ogni domenica, spingendo il club verso la risalita in Primera. Era l’estate del 2000, dopo l’amaro epilogo di Oviedo; oggi, dopo 25 anni, quelle persone che allora non abbandonarono il club sono stati premiati con una targa d’argento.

Il primo gruppo di questi soci storici è stato protagonista di un emozionante atto celebrativo al Metropolitano, dove l’Atlético ha voluto rendere omaggio a chi non voltò le spalle nei momenti peggiori. In totale, come detto, sono 2.750 i tifosi che si abbonarono nella stagione 2000-01 e che ancora oggi continuano a sostenere il club, prima al Calderón e poi al Metropolitano. Per dare spazio a tutti, la cerimonia è stata suddivisa in cinque sessioni: i primi 550 premiati hanno ricevuto il riconoscimento ieri, altri seguiranno nei prossimi giorni, fino al 31 ottobre. Tra loro ci sono anche 350 tifosi provenienti da fuori Madrid - Toledo, Cadice, Barcellona e altre città -.

Il presidente Enrique Cerezo ha guidato la cerimonia con parole di profonda gratitudine: "Venivamo dalla stagione più dura degli ultimi cento anni. Ma voi, quell’estate, avete fatto un passo avanti. Siete scesi con noi in Segunda per aiutarci a risalire. La vostra lealtà è un esempio che non dimenticheremo mai".