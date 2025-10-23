Farioli "battezza" il terzo allenatore stagionale del Nottingham Forest: le ufficiali

Partita di cartello in Europa League tra Nottingham Forest e Porto. Prima panchina per Sean Dyche, che è il terzo allenatore a sedere sulla panchina del Forest in questa stagione. Il tecnico inglese ha preso il posto di Ange Postecoglou, durato solamente 39 giorni. Dall'altra parte c'è il nostro Francesco Farioli, che sta facendo faville col Porto, basti pensare che in campionato la squadra è al comando con 7 vittorie e 1 pareggio in 8 partite, con 19 reti fatte e solo una subita. Dragoes che sono partiti fortissimo anche in Europa League, con due vittorie su due contro Salisburgo e Stella Rossa.ù

NOTTINGHAM FOREST (4-3-3): Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; Anderson, Douglas Luiz, Gibbs-White; Hudson-Odoi, Igor Jesus, Ndoye. All. Sean Dyche.

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Rosario; Sainz, Samu, Pepe. All. Francesco Farioli.