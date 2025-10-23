Rijeka-Sparta Praga può riprendere. La partita era stata sospesa per nubifragio
È ufficiale, Rijeka-Sparta Praga si gioca. La partita era stata interrotta al 10' a violento nubifragio si è abbattuto in Croazia, costringendo l'arbitro della partita, l'inglese Robert Jones, a sospendere.
C'era il forte sospetto che la partita venisse rinviata, considerando che le previsioni dell'Istituto Idrometeorologico Statale parlano di pioggia a dirotto fino alle prime ore del mattino. Da parte dei giocatori del Rijeka c'era la volontà di riprendere la partita, ma che si è scontrata con l'opposizione dei cechi che chiedevano un rinvio.
Alle 20 l'arbitro Jones ha fatto un sopralluogo sul terreno di gioco, constatando che il drenaggio del campo funzionava perfettamente e il pallone rimbalzava. Da qui la decisione di riprendere l'incontro. In caso di rinvio la partita si sarebbe giocata domani a partire dalle 15.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.