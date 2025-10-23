Messi dopo il rinnovo con l'Inter Miami: "Non vedo l'ora di giocare nel nuovo stadio"

Prime parole di Lionel Messi dopo il rinnovo con l'Inter Miami fino al 2028. Ecco l'argentino ai canali ufficiali del club:

"Mi rende davvero felice rimanere qui e continuare con questo progetto che, oltre ad essere un sogno, è diventato una bellissima realtà: giocare in questo stadio, il Miami Freedom Park. Da quando sono arrivato a Miami, sono stato molto felice, quindi sono davvero contento di continuare qui".

Ancora Messi, che ha firmato il contratto nel nuovo stadio in costruzione: "Siamo tutti emozionati all'idea di poter finalmente giocare al Miami Freedom Park. Non vediamo l'ora che sia ultimato, di viverlo dall'interno, nella nostra nuova casa, e che anche i tifosi possano goderselo. Sarà davvero speciale giocare in casa, in uno stadio così spettacolare".

Messi è arrivato all'Inter Miami nell'estate del 2023, vincendo la Leagues Cup 2023 e l'MLS Supporters' Shield 2024. A livello individuale ha vinto i premi di Miglior Giocatore e Capocannoniere della Leagues Cup 2023 (10 gol in sette presenze) e ottenendo il premio MLS Landon Donovan MVP 2024 (36 gol - 20 gol, 16 assist - in 20 presenze nella stagione regolare). Inoltre ha vinto la Scarpa d'Oro della MLS del 2025 con i suoi 29 gol.