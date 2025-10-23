Rangers da incubo: ultimi in Europa League e con una sola vittoria in campionato
Non poteva iniziare peggio l'avventura di Danny Rohl sulla panchina dei Rangers. L'allenatore tedesco esordisce con un ko per 3-0 in Norvegia, sul campo del Brann Bergen. Gli scozzesi sono attualmente ultimi in classifica in Europa League con 3 sconfitte in altrettante partite, 1 gol fatto e 3 subiti. Gers che avevano perso in precedenza contro Genk e Sturm Graz.
Rohl è stato ingaggiato il 20 ottobre, due settimane dopo l'esonero di Russell Martin. In mezzo l'interregno del traghettatore Steven Smith. Attualmente i Rangers sono sesti in classifica nel campionato scozzese, con una sola vittoria all'attivo in otto partite.
36 anni, Rohl ha allenato in precedenza lo Sheffield Wednesday divenendo il più giovane allenatore di sempre nella English Football League.
