MLS, playoff al via: subito vittorie per Inter Miami, Vancouver e San Diego
Sono cominciati i playoff della MLS 2025. Subito in campo l'Inter Miami, che ha battuto 3-1 Nashville. Bene anche Vancouver contro Dallas, vincono gara 1 anche San Diego e Philadelphia.
Gara 1
Eastern Conference
(1) Philadelphia Union vs. Chicago Fire 3-2 d.c.r.
(4) Charlotte FC vs. (5) New York City FC
(2) FC Cincinnati vs. (7) Columbus Crew
(3) Inter Miami CF vs. (6) Nashville SC 3-1
Western Conference
(1) San Diego FC vs. Portland Timbers 2-1
(4) Minnesota United vs. (5) Seattle Sounders
(2) Vancouver Whitecaps vs. (7) FC Dallas 3-0
(3) LAFC vs. (6) Austin FC
