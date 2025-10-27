Nuno Mendes fedele al PSG: "Non ho mai pensato di partire, voglio portare il club al top"

Dal 2022 Nuno Mendes difende con orgoglio i colori del Paris Saint-Germain. In un’intervista rilasciata a Ouest-France, il terzino portoghese ha raccontato come la sua scelta di dire sì al club parigino sia stata immediata: "Era un altro Paese, un’altra lingua, ma ho avuto la fortuna di trovare qui Danilo (Pereira), che mi ha aiutato moltissimo. Ho cercato di imparare presto il francese per uscire e conoscere meglio la città. Il PSG è un grande club con grandi giocatori: volevo farne parte".

Contratto prolungato fino al 2029 con un anno di opzione, Mendes ha voluto chiarire le voci che lo davano nel mirino del Manchester United: "No, non c’è mai stato nulla. Il mio agente ha parlato spesso con il presidente, ma io ho sempre voluto restare qui. Volevo contribuire a portare il PSG ai massimi livelli, ed era un desiderio condiviso da entrambe le parti. Giocare qui è un piacere".

Soddisfatto della sua vita parigina, il giovane portoghese guarda al futuro con ambizione. Decimo nell’ultima classifica del Pallone d’Oro, Mendes mantiene però i piedi per terra: "Sono molto felice per Ousmane (Dembélé). Io penso solo a lavorare. I riconoscimenti individuali sono belli, ma prima di tutto viene il collettivo". Tra PSG e nazionale portoghese, il laterale sinistro ha davanti a sé nuove sfide e l’obiettivo di affermarsi come uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale.