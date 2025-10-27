Wenger elogia il Real e attacca il Barcellona: "Sembrava una sfida tra uomini e ragazzi"

Arsene Wenger ha elogiato l’evoluzione tattica del Real Madrid di Xabi Alonso dopo la vittoria per 2-1 nel Clasico contro il Barcellona. L’ex tecnico dell’Arsenal non ha risparmiato un paragone tagliente: "Il Clasico è sembrato un duello tra uomini e ragazzi", ha dichiarato, riprendendo la celebre frase di Patrice Évra sulla differenza tra il grande Manchester United e l’Arsenal del 2009.

Wenger ha poi analizzato le chiavi del successo madrileno: "La difesa del Real è stata molto più solida rispetto a quella del Barça. In attacco, il Madrid ha sempre dato la sensazione di poter segnare, mentre il Barcellona è apparso sterile. Ha avuto tanto possesso, ma senza mai davvero minacciare". Il francese ha voluto rendere merito a Xabi Alonso, al suo primo Clasico sulla panchina merengue: "Do grande credito a Xabi Alonso per l’equilibrio difensivo del Real. Ha fatto un lavoro eccellente".

In conferenza stampa, l’ex centrocampista della Roja ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Avevamo bisogno di vincere un grande match per continuare a crescere. La squadra era molto motivata. Abbiamo meritato il successo e avremmo potuto segnare ancora di più". Nonostante la solidità ritrovata, Alonso dovrà ora gestire un caso delicato: l’ira di Vinícius al momento della sostituzione con Rodrygo. "Ne parleremo in privato", ha minimizzato il tecnico. Ma la polemica, prevedibilmente, animerà le prime pagine dei giornali spagnoli nei prossimi giorni.