Nations League, il Malta di Emilio De Leo si illude e poi viene raggiunto da Gibilterra
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
giovedì 1 ottobre 2026, 23:24Calcio estero
autore Gaetano Mocciaro
01.10.2026 23:24Calcio estero
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Si è giocato anche per la Lega D di Nations League. Questi i risultati e le classifiche:
Azerbaigian - Liechtenstein 0-0
Malta - Gibilterra 1-1
53' Mbong (M), 61' Scanion (G)
UEFA NATIONA LEAGUE - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 1 DI LEGA D
1. Malta 4
2. Gibilterra 2
3. Andorra 1
PROSSIMO TURNO
Malta - Andorra
4 ottobre, ore 18 a Ta Qali
UEFA NATIONA LEAGUE - LA CLASSIFICA DEL GRUPPO 2 DI LEGA D
1. Lituania 4
2. Azerbaigian 2
3. Liechtenstein 1
PROSSIMO TURNO
Azerbaigian - Lituania
4 ottobre, ore 15 a Ganca
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