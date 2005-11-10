Il Primo Ministro inglese sul caso Man City: "Nessuno può stare al di sopra delle regole"

Prende posizione ufficiale il Primo Ministro britannico, Andy Burnham sul terremoto che sta per investire la Premier League e, nello specifico, il Manchester City: "Il giudizio iniziale è serio e non si può in alcun modo pensare che qualcuno sia al di sopra delle regole".

Un portavoce di Downing Street ha poi aggiunto: "Ha anche sottolineato che si tratta di un processo indipendente in corso. È fondamentale che gli si permetta di seguire il suo corso e che il risultato venga rispettato. Ovunque venga accertato un illecito, i responsabili devono subirne le conseguenze appropriate".

Nella giornata di mercoledì, nel corso di un'intervista rilasciata alla BBC, Burnham, che è stato sindaco della Greater Manchester dal 2017 fino allo scorso giugno, ha dichiarato di "Non voler essere direttamente coinvolto nel processo" affermando che questo deve essere gestito in modo indipendente dalla Premier League.

Alla domanda su una possibile cessione del Man City, Burnham si è detto preoccupato di perderli: "Sono stati un partner fondamentale nella costruzione della Manchester moderna e, ovviamente, nella trasformazione del Manchester City nella potenza globale che è oggi. Non posso intervenire ulteriormente nel processo, sarebbe sbagliato da parte mia farlo".