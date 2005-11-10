Portogallo batte Danimarca senza Ronaldo, il ct Jesus: "Conta solo la vittoria, tutto il resto no"
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Dimitri Conti
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giovedì 1 ottobre 2026, 23:27Calcio estero
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01.10.2026 23:27Calcio estero
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Jorge Jesus, ct del Portogallo, ha parlato al termine della partita vinta per 4-2 dai suoi ragazzi contro la Danimarca, evitando il caso Ronaldo ma riferendocisi di fatto con una chiosa finale che spiega bene la sua mentalità sul tema: "Tutte le vittorie sono importanti, sono amiche dell'allenatore. L'unica cosa che mi interessa è vincere, tutto il resto non conta".
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