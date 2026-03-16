Arbeloa esalta Mbappé: "Il miglior giocatore del mondo, è pronto per Manchester"

Alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Manchester City, l’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha voluto celebrare Kylian Mbappé, tornato disponibile dopo un infortunio al ginocchio. Pur senza confermare la sua presenza, Arbeloa ha chiarito l’importanza del francese nell’organico merengue: "È complicato pensare che una squadra possa essere più competitiva senza il miglior giocatore del mondo", ha dichiarato sorridendo in conferenza stampa, sottolineando al contempo la forza dell’intero gruppo.

Mbappé sarà presente nella lista dei convocati e pronto a scendere in campo per il ritorno a Manchester, dove il Real difenderà il vantaggio per 3-0 ottenuto all’andata grazie al tris di Federico Valverde. "Non abbiamo altri obiettivi se non entrare in campo per vincere, con la stessa umiltà e dedizione mostrata a Madrid", ha aggiunto Arbeloa, evidenziando come servirà ancora maggiore concentrazione.

Il tecnico spagnolo ha anche difeso l’attaccante francese dalle critiche sul suo impatto nel gioco: "Kylian ci offre qualità diverse rispetto ad altri attaccanti come Brahim Díaz. È molto intelligente, sa sfruttare gli spazi che l’avversario concede. Non vedo l’ora di rivederlo in campo". Arbeloa ha scelto di non sbilanciarsi sulla titolarità, rimandando la decisione al momento della partita: "Vedremo domani. È importante avere opzioni e poter contare su un giocatore del suo livello".