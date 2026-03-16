Rudiger: "Se vuoi vincere la Champions, devi battere squadre come il Manchester City"

Antonio Rüdiger, difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City all’Etihad Stadium: "Ho disputato molti match simili. Ho vinto la Champions con il Madrid e lavori tutta la stagione per momenti come questo. Abbiamo affrontato spesso il City in questi anni, una delle migliori squadre d’Europa. Se vuoi vincere la Champions, devi giocare contro squadre come il City".

Condizione fisica: "Ho avuto qualche piccolo problema, ma ormai è passato. Negli ultimi match sto giocando bene e mi sento al top. Ho lavorato tanto per arrivare in forma a questo punto della stagione, per aiutare la squadra e rendermi utile".

Su Haaland: "Non do troppa importanza alle statistiche. Nel match a gironi mi ha battuto, ma affrontare giocatori di quel livello è uno stimolo. Mi piacciono queste sfide fisiche. Anche Huijsen ha fatto un ottimo lavoro, non sono solo io in difesa. Non vedo l’ora di giocare questa partita".

Rinnovo contratto: "La cosa più importante è restare in salute. Mi sento bene. Il resto… sono sicuro che troveremo un accordo, ma ora non è il momento di parlarne. Mi trovo bene qui, sento il rispetto della gente e lo apprezzo. Bisogna però pensare anche al lavoro, non solo all’emotività. Amo il Real Madrid".

Ruolo con i giovani: "Abbiamo molti ragazzi giovani e il mio compito è aiutarli a crescere. Solo chi si lascia aiutare può migliorare. Devono capire che non sono ancora Sergio Ramos o Maldini".

Un finale ai rigori: "Spero di non arrivare ai rigori, ma se toccherà a me, li calcerò senza problemi".