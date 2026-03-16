Che beffa per il Levante! Il Rayo Vallecano trova l'1-1 al 94', sfumano 3 punti sul più bello
Beffa colossale per il Levante, che già pregustava una vittoria importantissima sul campo del Rayo Vallecano. In vantaggio dal 41' con il gol di Espi, i valenciani sono stati ripresi al 94' da Ciss. Un lungo check VAR ha confermato la decisione dell'arbitro Soto Grado, regalando ai padroni di casa un punto a quel punto insperato.
Il programma del 27° turno de LaLiga
Venerdì 13 marzo
Alaves - Villarreal 1-1
Sabato 14 marzo
Girona - Athletic Bilbao 3-0
Atl. Madrid - Getafe 1-0
Oviedo - Valencia 1-0
Real Madrid - Elche 4-1
Domenica 15 marzo
Maiorca - Espanyol 2-1
Barcellona - Siviglia 5-2
Betis - Celta Vigo 1-1
Real Sociedad - Osasuna 3-1
Lunedì 16 marzo
Vallecano - Levante 1-1
Barcellona 70
Real Madrid 66
Atlético Madrid 57
Villarreal 55
Real Betis 44
Celta Vigo 41
Real Sociedad 38
Espanyol 37
Getafe 35
Athletic Bilbao 35
Osasuna 34
Girona 34
Valencia 32
Rayo Vallecano 32
Siviglia 31
Maiorca 28
Alavés 28
Elche 26
Levante 23
Real Oviedo 21