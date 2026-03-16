Zidane-Marsiglia, contatto... per il padel: l'OM ospite nel centro sportivo della leggenda

Giornata speciale per l’Olympique Marsiglia, che ha fatto visita a Zinédine Zidane nel suo centro sportivo Z5 Padel. Un momento di svago e di rafforzamento dello spirito di gruppo per la squadra allenata da Habib Beye in vista dello sprint finale della stagione in Ligue 1.

Dopo la vittoria per 1-0 contro l’Auxerre, arrivata venerdì nell’anticipo della 26ª giornata di campionato, l’allenatore e i suoi giocatori hanno trascorso parte della giornata nel complesso sportivo dell’ex fuoriclasse francese. Racchette alla mano, calciatori e membri dello staff si sono cimentati in alcune partite di padel prima di posare per una foto ricordo con l’ex numero 10 dei Bleus. Sui social, il club ha celebrato l’incontro con entusiasmo: "Pomeriggio di padel in compagnia del marsigliese più famoso del pianeta", si legge nella didascalia pubblicata dall’OM, accompagnata dal ringraziamento a Zidane e al centro Z5 per l’accoglienza.

Sorridenti nella foto accanto al campione del mondo 1998, i giocatori dell’OM sembrano aver apprezzato particolarmente l’esperienza sui campi di padel, con il duo Rulli-Højbjerg in prima fila accanto a Zidane. Ora però la squadra dovrà tornare rapidamente a concentrarsi sul campionato: domenica al Vélodrome arriverà il Lilla per uno scontro diretto in chiave europea, prima della difficile trasferta a Monaco dopo la sosta per le nazionali. Due partite che potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al podio e alla qualificazione in Champions League.