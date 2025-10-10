Real Madrid, calo drastico per Camavinga: in un anno il suo valore di mercato si è dimezzato

Il valore di mercato di Eduardo Camavinga ha subito un crollo significativo negli ultimi mesi: da 100 a 50 milioni di euro, secondo i dati aggiornati di Transfermarkt. Un calo del 50% che riflette le difficoltà vissute dal centrocampista francese del Real Madrid, frenato da una stagione costellata di infortuni e da un minutaggio ridotto al minimo.

Dopo il rientro in campo, Camavinga ha totalizzato appena 76 minuti in 19 giorni, ben lontano dal ruolo da protagonista che aveva conquistato nelle scorse stagioni. La concorrenza a centrocampo è ora più agguerrita che mai e Xabi Alonso sta studiando il modo migliore per restituirgli fiducia e continuità. Il declino del suo valore appare inevitabile, considerando i numerosi problemi fisici che lo hanno colpito: quattro infortuni e oltre 35 partite saltate tra la scorsa e l’attuale stagione. Vittima prima di uno strappo muscolare ad aprile, poi di una distorsione alla caviglia, il 22enne sta faticando a ritrovare ritmo e brillantezza.

Nonostante tutto, Xabi Alonso non ha dubbi sul suo potenziale: “È dinamico, capace di rompere gli schemi”, ha dichiarato dopo il successo sul Levante. Convocato nuovamente in nazionale, Camavinga proverà a sfruttare la pausa per accumulare minuti, ritrovare forma e rilanciare una carriera che resta, comunque, piena di promesse.