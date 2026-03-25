Vinicius carica l'amichevole con la Francia: "Gara aperta, nessuno vorrà difendersi"

Vigilia di grande attesa per l’amichevole di lusso tra Francia e Brasile negli Stati Uniti, una sfida che profuma di storia e spettacolo. Tra i protagonisti più attesi c’è senza dubbio Vinícius Júnior, che in conferenza stampa non ha nascosto l’entusiasmo per un match che rappresenta molto più di una semplice sgambata: "Questa partita sarà molto importante per noi. Affrontiamo una grande squadra e ritroverò anche tanti compagni del Real Madrid", ha detto l'attaccante.

Poi la promessa, chiara e diretta: "Sarà una gara molto aperta. Nessuno vorrà limitarsi a difendere". Parole che raccontano già il copione di una sfida che si preannuncia offensiva, intensa, spettacolare. Vinícius ha sottolineato anche il valore del test in chiave futura: "Sarà un ottimo banco di prova per noi", segno di come il Brasile stia utilizzando queste partite per affinare meccanismi e ambizioni in vista dei prossimi impegni internazionali.

Infine, un passaggio sul ruolo dei tifosi, sempre centrale nel percorso della Seleção: "Il loro sostegno è fondamentale. Quando restiamo uniti, possiamo fare grandi cose". Un messaggio semplice ma potente, che fotografa lo spirito con cui il Brasile si avvicina alla sfida e al Mondiale: talento, fiducia e voglia di spettacolo. Domani sera, il campo dirà se alle parole seguiranno i fatti.