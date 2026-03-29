Vinicius, sospiro di sollievo per Brasile e Real Madrid: è già tornato in gruppo in nazionale

Dopo qualche ora di apprensione, il Brasile e pure il Real Madrid possono tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni di Vinicius Junior. L’attaccante classe 2000, che sabato aveva svolto lavoro differenziato in palestra, come riferito da diversi media brasiliani è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, allontanando i dubbi sulla sua disponibilità.

L’assenza dai primi allenamenti aveva fatto scattare l’allarme, anche in vista dell’amichevole contro la Croazia negli Stati Uniti. Tuttavia, dallo staff era filtrata fin da subito una linea rassicurante: “Non si tratta di un infortunio, ma di una gestione del carico di lavoro”. Una scelta precauzionale che aveva comunque alimentato interrogativi, considerando il momento cruciale della stagione.

Ora, con il rientro in gruppo, Vinicius è atteso regolarmente in campo per il prossimo test della Seleçao. Il classe 2000, titolare nell’ultima uscita contro la Francia, vuole ritrovare continuità e incidere maggiormente nel percorso della nazionale. In vista dei Mondiali 2026, il suo ruolo resta centrale nel progetto tecnico. Il Brasile si affida al suo talento per ritrovare slancio, mentre anche il Real Madrid osserva con attenzione, sperando che il giocatore possa mantenere la condizione mostrata nelle ultime settimane. Un segnale positivo, dunque, per entrambe le squadre.