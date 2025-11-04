Scott Carson annuncia il ritiro dal calcio: Ha vinto due Champions a 18 anni di distanza

L’ex portiere del Liverpool e del Manchester City, Scott Carson, ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato all’età di 40 anni, mettendo fine a una carriera lunga e ricca di esperienze tra Premier League e competizioni europee.

Cresciuto calcisticamente nel Leeds United, Carson approdò ad Anfield nel 2005, dove collezionò nove presenze ufficiali con la maglia dei Reds. Nello stesso anno conquistò il titolo di campione d’Europa, prendendo parte alla storica campagna di Champions League: titolare nell’andata dei quarti di finale contro la Juventus, fu poi in panchina nella leggendaria rimonta di Istanbul contro il Milan.

Durante il suo periodo al Liverpool, Carson fu ceduto in prestito a Sheffield Wednesday, Charlton Athletic e Aston Villa, prima di trasferirsi a titolo definitivo al West Bromwich Albion nel 2008. Seguì un’avventura all’estero con il Bursaspor in Turchia e successivamente i ritorni in Inghilterra con Wigan Athletic e Derby County.

Nel 2019 firmò per il Manchester City, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo, dove trascorse gli ultimi sei anni della sua carriera, contribuendo con la sua esperienza all’interno dello spogliatoio di Pep Guardiola e vincendo un'altra Champions League.

Carson ha collezionato quattro presenze con la nazionale inglese, due delle quali durante il suo periodo al Liverpool. "Dopo un viaggio incredibile tra i pali, è il momento di appendere i guanti", ha scritto sui social. "Il calcio mi ha dato tutto: ricordi, amicizie e momenti indimenticabili. Grazie a ogni compagno, allenatore, tifoso e club che hanno fatto parte di questa straordinaria avventura. È stato un onore".