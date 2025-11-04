Hakimi: "La fiducia che abbiamo in noi è incredibile. Possiamo vincere un'altra Champions"

Il Paris Saint-Germain sogna un’impresa storica: vincere la seconda Champions League consecutiva, dopo il primo trionfo europeo del club ottenuto lo scorso 31 maggio. Tra i più convinti della forza della squadra c’è Achraf Hakimi, instancabile terzino destro marocchino, che crede fermamente nella possibilità di un bis riuscito solo al Real Madrid in epoca moderna: "Non direi che sia facile o difficile", ha spiegato il giocatore (26 anni, 88 presenze e 11 gol con il Marocco) in un’intervista al sito ufficiale del PSG. "È una responsabilità, ma anche una motivazione. Sappiamo di essere i campioni in carica e vogliamo dimostrarlo ancora. Poche squadre sono riuscite a vincere due volte di fila, ma è una sfida che ci stimola. Se restiamo uniti, possiamo rifarlo".

Hakimi, ex di Real Madrid, Borussia Dortmund e Inter, sottolinea l’importanza della continuità rispetto alla scorsa stagione: "L’anno scorso non era iniziata nel migliore dei modi, ma oggi il gruppo è praticamente lo stesso, con solo due o tre innesti. La fiducia che abbiamo in noi stessi è incredibile. Cresciamo partita dopo partita, ci comprendiamo meglio e si vede in campo".

Il PSG, con tre vittorie nelle prime tre giornate di Champions, affronterà il Bayern Monaco martedì sera al Parc des Princes (ore 21). "Sono partite che ami giocare", conclude Hakimi. "Affrontiamo una squadra fortissima, ma anche noi siamo in un grande momento. Sarà una sfida dura, ma siamo pronti".