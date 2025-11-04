Il Real non volle van Dijk, oggi insegue Konate. Tanti intrecci sull'asse Liverpool-Madrid

La storia di Virgil van Dijk avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa. Dopo diverse serate dolorose in Champions League contro il Real Madrid - comprese le finali perse nel 2018 e nel 2022, oltre alle eliminazioni nel 2021 e nel 2023 - il capitano del Liverpool aveva seriamente preso in considerazione l’idea di vestire la maglia dei Blancos.

Secondo il quotidiano spagnolo AS, gli agenti del centrale olandese avrebbero persino contattato emissari del club madrileno per sondare un possibile trasferimento. Tuttavia, questa proposta fu respinta dal Real, principalmente a causa della grave rottura del legamento crociato del ginocchio destro subita da Van Dijk nel 2020. Nonostante il pieno recupero fisico, il club di Florentino Pérez preferì non correre rischi.

Il difensore, però, non chiuse immediatamente la porta a un addio. Ha infatti atteso fino al 17 aprile per firmare il rinnovo con il Liverpool, declinando offerte economicamente e sportivamente allettanti, tra cui quella proveniente dal club saudita Al-Hilal. Oggi, il matrimonio tra Van Dijk e il Real Madrid resta una grande occasione mancata. Ma il club spagnolo continua a guardare verso Anfield: dopo l’arrivo di Trent Alexander-Arnold nella scorsa estate, anche il nome di Ibrahima Konaté è entrato con forza nei radar madridisti. Il suo contratto con il Liverpool scade il 30 giugno 2026, ma al Bernabéu si pensa già a lui come possibile rinforzo per il futuro