Un regalo speciale per Vinicius: Lauren James gli regala le sue nuove scarpe da calcio

Lauren James, stella del Chelsea e campionessa d’Europa con la nazionale inglese, ha avuto un pensiero speciale nei confronti di Vinicius Junior. L’attaccante inglese ha infatti donato al brasiliano del Real Madrid un paio di Mercurial della sua collezione personale, la linea esclusiva Nike United Pack.

La collezione, realizzata in collaborazione con sei calciatrici d’élite, è frutto delle loro esperienze dirette e dei suggerimenti forniti alle squadre di design del marchio americano. Tra i modelli inclusi figurano le Tiempo (ispirate a Patri Guijarro e Naomi Girma), le Mercurial (Lauren James e Salma Paralluelo) e le Phantom (Sophia Wilson e Deyna Castellanos). Ogni paio è personalizzato con i nomi delle giocatrici, incisi all’esterno come segno di identità e rappresentanza del calcio femminile.

Vinicius ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra con orgoglio le scarpe ricevute, accompagnata da un messaggio semplice ma affettuoso: "Grazie ancora", seguito da un’emoji a forma di cuore. Poco dopo, la sorella di Reece James ha ripubblicato la storia sul suo profilo aggiungendo una nota misteriosa: "002", che secondo molti indicherebbe che il fuoriclasse brasiliano ha ricevuto il secondo paio prodotto della sua edizione limitata.

Il gesto ha rapidamente fatto il giro dei social, dove tifosi e appassionati hanno elogiato l’amicizia e il rispetto reciproco tra due icone, simboli del nuovo calcio globale, capace di unire il mondo maschile e quello femminile sotto gli stessi colori.