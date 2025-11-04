FA Cup, mascotte del St Albans ubriaca: allontanata dallo stadio dopo insulti agli avversari

Una scena surreale ha caratterizzato il primo turno di FA Cup. La mascotte del St Albans City FC, piccolo club che milita nella settima divisione nazionale, è stata espulsa dallo stadio dopo essersi presentata in evidente stato di ebbrezza.

"Sammy the Saint", un personaggio metà leone e metà bambino, aveva chiaramente trascorso troppo tempo al pub prima della partita contro il Burton Albion. Le immagini diventate virali sui social mostrano la mascotte barcollare vicino alle tribune, cadere malamente nel tentativo di scavalcare i cartelloni pubblicitari e improvvisare passi di danza traballanti, tra le risate del pubblico. Il momento più imbarazzante è arrivato quando Sammy, visibilmente fuori controllo, ha rivolto un doppio gesto dell’ombrello ai tifosi avversari. A quel punto, gli addetti alla sicurezza dello stadio sono intervenuti, accompagnando fuori la mascotte tra gli applausi ironici dei presenti.

Nonostante la figuraccia, la mascotte ha lasciato il campo salutando la folla con grande entusiasmo, anche se difficilmente ricorderà la serata. Sul piano sportivo, non è andata meglio alla sua squadra: St Albans City è stato travolto 6-0 dal Burton Albion, salutando subito la coppa. Al momento il club non ha ancora commentato l’incidente, ma il comportamento difficilmente non avrà conseguenze. In quella che doveva essere una giornata di festa, "Sammy the Saint" ha finito per diventare il protagonista negativo.