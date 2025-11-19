Segna il David sbagliato, gol Sanabria. Inter, super Ordoñez: le amichevoli sudamericane
Si chiudono qui anche gli impegni delle Nazionali sudamericane per la finestra dedicata di novembre. Sorpresa Paraguay, che stende 2-1 il Messico di Johan Vasquez (difensore del Genoa subentrato al 60') con un gol di Sanabria (Cremonese), ma soprattutto una prestazione formidabile di Enciso da doppio assist nella notte italiana. Umiliato l'Uruguay di Bielsa dagli Stati Uniti: finisce 5-1 l'amichevole internazionale con goleada a stelle e strisce, si dispera mister Bielsa e Olivera, esterno del Napoli in campo per tutta la durata del match.
Trionfa il Canada e segna David, ma è Promise dell'Union SG: lasciata la panchina a Jonathan della Juventus ed entrato in campo al minuto 75, ha impiegato sette minuti per confezionare il 2-0 sul Venezuela. Tris calato dalla Colombia ai danni dell'Australia: James Rodriguez, Luis Diaz e Lerma i mattatori della gara, da segnalare 90 minuti in campo di Lucumi (Bologna) in difesa. Solo panchina invece per Jerry Mina del Cagliari.
Cade la Nuova Zelanda per mano dell'Ecuador, prestazione super di Joel Ordonez (obiettivo di mercato dell'Inter e in forza al Brugge) mai sostituito, 75 minuti concessi invece al giocatore del Venezia Yeboah.
Le partite di stanotte
Stati Uniti - Uruguay 5-1
Canada - Venezuela 2-0
Colombia - Australia 3-0
Ecuador - Nuova Zelanda 2-0
Messico - Paraguay 1-2
