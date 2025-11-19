Leonardo: "Verratti giocatore enorme, sarebbe dovuto andare in un club più grande del PSG"

Ospite d’eccezione su RMC Sport in Francia, Leonardo ha tracciato il bilancio dell’esperienza di Marco Verratti al Paris Saint-Germain. L’ex direttore sportivo del club, artefice del suo arrivo nel 2012, ha spiegato perché, secondo lui, il centrocampista italiano non sia riuscito a esprimere fino in fondo il proprio potenziale in Francia.

Sconosciuto al grande pubblico al momento del suo arrivo, avendo giocato solo nel Pescara in Serie B, Verratti ha rapidamente lasciato il segno. Icona del PSG per undici anni, fino alla partenza verso il Golfo nel 2023, il centrocampista azzurro ha fatto innamorare i tifosi, anche se spesso è stato criticato. Di fronte a un Daniel Riolo deluso dal suo rendimento complessivo, Leonardo lo ha difeso a spada tratta: "Ho grande rispetto per chi è arrivato all’inizio del progetto, perché non era affatto semplice", ha spiegato. "Il Paris Saint-Germain non è stato accolto bene, tutto era contestato. Eppure chi è arrivato ha fatto un lavoro enorme".

Secondo Leonardo, Verratti avrebbe potuto dare ancora di più se avesse lasciato Parigi prima. "È normale avere dei cicli. Forse, dico forse, un giocatore come Verratti dopo cinque anni al PSG sarebbe dovuto andare in una squadra ancora più grande, per la sua carriera. Restare undici anni è difficile". Il brasiliano ha poi sottolineato il peso delle difficoltà vissute dal club e come i giocatori più importanti, come Verratti, siano stati spesso i più esposti: "Marco è stato il giocatore con cui ho parlato di più, eravamo molto vicini. Non è questione di forza mentale, ma di concentrazione: restare focalizzati per 15 anni è difficilissimo. Nel complesso, però, Verratti è stato un giocatore enorme".