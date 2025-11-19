Il Real trema: infortunio per Militao col Brasile, ecco cosa filtra. Esami previsti oggi

Uscito per infortunio ieri sera durante l’amichevole tra il Brasile e la Tunisia (1-1), Eder Militao ha avvertito chiaramente un dolore muscolare nel corso del primo tempo: il difensore centrale del Real Madrid, schierato nel cuore della retroguardia dal CT Carlo Ancelotti per l'impegno in questione, aveva provato a rimanere in campo per continuare a giocare, finché non è stato costretto a lasciare il terreno di gioco e a rientrare negli spogliatoi.

Già acciaccato dall’inizio della partita, Militao non ha nemmeno superato l’ora di gioco, infliggendo un nuovo duro colpo alla Seleçao dopo l’infortunio di Gabriel contro il Senegal. E soprattutto provocando forte preoccupazione in casa Blanca, visto lo storico infortuni riportato dal giocatore negli ultimi tempi.

Ma emergono le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da El Partidazo de COPE, Militão soffre di fastidi all’adduttore destro e nella giornata di oggi sarà a Madrid per sottoporsi a degli esami medici: l'obiettivo è capire l'esatta entità dell’infortunio e i tempi di recupero annessi. Il Real Madrid segue la situazione con grande attenzione, dato che il difensore rientrava già da una lunga assenza e sembrava finalmente ritrovare ritmo.