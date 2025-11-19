Mondiali 2026, c'è ancora speranza: Suriname e Giamaica agli spareggi, le possibili sfidanti

Conosciuti i verdetti della zona CONCACAF, con Haiti, Curaçao e Panama direttamente qualificati ai Mondiali 2026, spiccano anche gli altri risultati. Perché se questi tre Paesi hanno staccato il pass per la Coppa del Mondo, c'è chi invece dovrà giocarsi il tutto per tutto ai temibili playoff intercontinentali. Si tratta delle scottate, le deluse della notte italiana: il Suriname e la Giamaica.

Grandi scottature. La prima, rivelazione di queste qualificazioni, ha visto il proprio sogno Mondiale infrangersi nel finale della partita al cardiopalma contro il Guatemala, lasciando libero accesso al Panama al suo posto. Mentre i Reggae Boyz sono arrivati per questione di centimetri alle spalle dello storico Curaçao, dopo una serie inenarrabile di pressioni sentite per il match-point disputato in casa.

Sotto a chi tocca. Ecco, questi due Paesi dovranno ora affrontare la Repubblica Democratica del Congo, la Bolivia, la Nuova Caledonia e l’Iraq negli spareggi. Solo così potranno sperare di raggiungere Haiti, Curaçao e Panama al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Messico e Canada. Il sorteggio si terrà a Zurigo, giovedì 20 novembre, alle ore 13.