Mondiali 2026, storico Curacao: è il Paese più piccolo a qualificarsi. Dentro Haiti e Panama

In una notte decisiva per la zona CONCACAF, tre nazioni hanno scritto una pagina importante della loro storia conquistando il pass per i Mondiali 2026: Haiti, Curaçao e Panama sono ufficialmente dentro il torneo negli Stati Uniti, in Messico e Canada. I Grenadiers hanno realizzato una delle imprese più clamorose di queste qualificazioni imponendosi contro il Nicaragua (2-0) e approfittando del pareggio tra Costa Rica e Honduras (0-0) per terminare in testa a un gruppo C, apertissimo fino all’ultimo. Haiti, assente dal Mondiale dal 1974, ritrova così un sogno che durava da cinquant’anni.

Nel gruppo B, Curacao ha resistito sul campo di Kingston, conquistando il punto che le mancava contro la Giamaica (0-0) per ottenere la sua prima qualificazione mondiale: una prima volta storica per l’isola caraibica, da poco più di 150mila abitanti. Per il paese più piccolo mai qualificato alla Coppa del Mondo. Da parte sua, Panama non ha deluso contro El Salvador (3-0) e ha approfittato del passo falso del Suriname, superato in Guatemala (3-1), per conquistare in extremis il primo posto del gruppo A, ottenendo così la sua seconda partecipazione a una Coppa del Mondo dopo il 2018.

Quanto agli spareggi intercontinentali, ci saranno due squadre a lungo vicine alla qualificazione diretta ma alla fine relegate all’ultimo ostacolo: il Suriname e la Giamaica. La prima nazionale, che ha stupito nella fase a gironi, perde l'occasione di agguantare l'accesso diretto e ha lasciato il pass a Panama. I Reggae Boyz, invece, manca l’obiettivo per un soffio dietro a Curaçao.