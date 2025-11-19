Torino, sollievo per Ilic: nessuna lesione ai legamenti del ginocchio. Non dovrà operarsi

Sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Ivan Ilic. Secondo Tuttosport, dopo i primi esami in Serbia, ieri sono stati svolti degli accertamenti a Torino e le notizie per il centrocampista sono positive. Non c'è nessuna lesione ai legamenti e nessun intervento chirurgico da sostenere: servirà seguire un programma personalizzato, che inizierà oggi al Filadelfia. Dopo l'uscita dal campo a Wembley le prime impressioni non erano certamente positive, anche perché il ct parlò di uno schiocco sentito dallo stesso calciatore.

Ilic lavorerà dunque con lo staff granata, che seguirà i suoi progressi, cercando di mettersi alle spalle i problemi al più presto e tornare in mezzo al campo. Baroni lo ha sempre stimato e nel momento di maggior calo di Asllani, si è rivolto a lui per permettere all'albanese di tirare il fiato. Con Vanoli il rapporto non era decollato, ma in questa stagione le cose sono cambiate e sarebbe stato un peccato doversi fermare.

Oltre a 24 presenze con la Serbia, Ilic in carriera vanta 76 gettoni e 5 gol con l'Hellas Verona, 74 apparizioni e 7 reti con il Torino, 24 partite e 4 centri con il NAC Breda, 16 incontri e 3 gol con l'FK Zemun e 2 match con la Stella Rossa.