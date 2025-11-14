Serbia, Terzic: "Davvero difficile fermare Saka, uno dei migliori che ho mai sfidato"

La Nazionale serba è stata sconfitta a Londra dall'Inghilterra con il punteggio di 2-0, perdendo così la possibilità di qualificarsi alla Coppa del Mondo direttamente tramite il girone di qualificazione. Aleksa Terzić, schierato titolare nel ruolo di terzino sinistro nella nuova formazione delle "Aquile", ha espresso le sue impressioni a caldo dopo la partita. "Penso che abbiamo dimostrato coraggio e siamo stati una squadra", ha dichiarato Terzić. "È un peccato non aver segnato gol in alcune situazioni, ma se continuiamo a lavorare bene e a dare il massimo, ne varrà la pena. Siamo entrati in partita bene, l'Inghilterra è una buona squadra, ma abbiamo dimostrato di poter essere pericolosi".

Cosa è mancato per arrivare al gol?

"Abbiamo fatto un buon lavoro, un paio di situazioni verso la fine, un paio di volte in profondità... se fossimo stati un po' più calmi forse.... Dobbiamo continuare a lottare".

Interrogato sui duelli che lo hanno visto protagonista contro la stella inglese Bukayo Saka, Terzić ha riservato grandi elogi all'avversario: "Per quanto riguarda il calcio professionistico, è uno dei giocatori più difficili che abbia mai marcato. I suoi valori e le sue statistiche parlano da soli. Tuttavia, quando si dà il massimo, penso che chiunque possa essere fermato".