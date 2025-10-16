Stankovic: "Mio figlio Aleksandar è meglio di me alla sua età, cosa potrei dirgli?"

L’esordio in nazionale maggiore serba di Aleksandar Stankovic, talento ex Inter e oggi al Club Brugge, ha rappresentato un momento di grande orgoglio per suo padre Dejan, che non ha nascosto l’emozione nel vedere il figlio continuare la dinastia familiare nel calcio. In un’intervista rilasciata a Kurir , l’ex centrocampista nerazzurro ha elogiato il giovane: "Cosa avrei potuto dirgli prima della partita, visto che è un giocatore migliore di me alla sua età?. Non so se fossi più nervoso allora od ora per lui".

Stankovic senior ha anche citato con ammirazione le parole di Dragan Stojkovic, CT serbo che ha guidato il debutto di Aleksandar: secondo il commissario tecnico, il centravanti "ha sempre tre opzioni". "In realtà ne ha almeno cinque", ha commentato Deki con un sorriso. E ha aggiunto: "Dire che sono orgoglioso di lui è un eufemismo".

Il primissimo passo in maglia Serbia rappresenta non soltanto un traguardo personale per Aleksandar, ma un passaggio simbolico della sua crescita in campo e della fiducia che l’ambiente calcistico nazionale ripone nel classe 2005. Per Dejan, che ha vissuto intensamente le proprie stagioni da calciatore e allenatore, vedere il figlio approdare tra i grandi non è solo motivo di soddisfazione, ma conferma che l’eredità - sportiva e umana - continua con forza.