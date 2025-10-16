Il Brasile e Ancelotti tornano in Francia: fissata amichevole con la Tunisia a Lille

Dopo la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, il Brasile prepara il suo percorso di avvicinamento con una serie di amichevoli di prestigio. Tra queste spicca quella in programma martedì 18 novembre alle 20:30 alla Decathlon Arena di Lille, dove la Seleçao di Carlo Ancelotti affronterà la Tunisia di Hannibal Mejbri. E così sia la selezione verdeoro che l'allenatore italiano torneranno in Francia.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale dello stadio del Lille, che ospiterà l’incontro tra due nazionali già affrontatesi nel 2022 al Parco dei Principi, quando i verdeoro si imposero con un netto 5-1. Sarà un nuovo banco di prova per il Brasile, desideroso di consolidare il gruppo e testare le idee di Ancelotti in vista del grande appuntamento mondiale del 2026.

Dopo l'ultima sconfitta in amichevole contro il Giappone, il c.t. Carlo Ancelotti si era espresso così: "È una buona lezione. Ci sono delle cose che dobbiamo imparare dalla partita di oggi, soprattutto dal secondo tempo. La squadra ha giocato molto bene contro la Corea del Sud (5-0) cinque giorni fa. Stasera ha giocato bene nel primo tempo ed è stata molto debole nella ripresa. L'errore più grande della mia squadra? Non aver reagito bene dopo il primo errore, per l'appunto".