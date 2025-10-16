Borussia Dortmund, Kovac carico in vista del Bayern Monaco: "Ecco cosa serve per batterli"

Niko Kovac si prepara alla sfida più attesa: quella contro il suo passato, il Bayern Monaco. L’attuale allenatore del Borussia Dortmund, nonostante la posta in palio altissima, mantiene il suo proverbiale equilibrio in conferenza stampa: “A Monaco, se giochi con timidezza, perdi. Dobbiamo essere coraggiosi e compatti”, ha dichiarato in conferenza stampa.

Il Dortmund arriva al big match imbattuto, forte del pareggio 2-2 ottenuto nell’ultima trasferta all’Allianz Arena. Kovac ha sottolineato i progressi della squadra: “Concediamo meno occasioni e abbiamo la qualità per decidere le partite”. Tra le armi principali ci saranno Guirassy, tornato al top, e la velocità di Adeyemi, pronti a sfruttare la difesa alta dei bavaresi.

L’ex tecnico del Bayern ha poi elogiato Vincent Kompany, sottolineando la crescita fisica dei suoi uomini: “Corrono molto di più di prima. Quando unisci intensità e qualità, diventi quasi imbattibile”. Da quando è arrivato a Dortmund, Kovac ha puntato su coesione e lavoro collettivo: “Dobbiamo essere un pugno, perché fa più male di uno schiaffo”, ha spiegato. La profondità della rosa, con alternative di valore come Brandt, Chukwuemeka e Fabio Silva, rappresenta oggi un’arma preziosa.