Mourinho, che attacco dal presidente del Fenerbahçe: "Preparazione estiva disastrosa"

Non si placa la polemica tra José Mourinho e il Fenerbahçe. Il presidente del club turco, Sadettin Saran, ha puntato il dito contro lo Special One, accusandolo di aver compromesso la stagione con una gestione sbagliata della preparazione estiva.

“Gli effetti della scarsa preparazione in Portogallo durante la gestione di José Mourinho si fanno ancora sentire. Questo processo ha influito negativamente sulla condizione fisica e mentale della squadra. Solo una sessione di allenamento a settimana durante il ritiro: è inaccettabile!”, ha dichiarato Saran, come riportato dai colleghi turchi di Fanatik.

Mourinho, che aveva assunto la guida del Fenerbahçe nella stagione 2024/25, ha lasciato Istanbul alla fine di agosto 2025, dopo un inizio di campionato complicato, l'eliminazione al playoff di Champions League e qualche frizione interna. A settembre ha poi trovato una nuova panchina, quella prestigiosa del Benfica, tornando così nel campionato portoghese.