"Il vaccino mi ha fatto infortunare", calciatore perde la causa contro Pfizer e la Federazione

François-Xavier Fumu Tamuzo, ex calciatore di Auxerre e Laval, ha perso anche in appello la causa intentata contro Pfizer e la Federazione calcistica francese (FFF). Il 28enne, costretto al ritiro anticipato per una serie di gravi infortuni, sosteneva che i suoi problemi fisici fossero collegati alla vaccinazione contro il Covid-19.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, il tribunale di Parigi ha respinto la richiesta di Tamuzo di una nuova perizia medica, ribadendo che “nessuna delle prove presentate dimostra una colpa da parte della FFF o dei laboratori di Pfizer”. L’ex esterno, che aveva militato anche nel Quevilly-Rouen e vantava due presenze con la nazionale francese Under 20, aveva denunciato dolori cronici e difficoltà motorie insorte dopo la terza dose del vaccino, sostenendo che il suo corpo avesse “smesso di funzionare”.

Tamuzo, pur negando di essere un “no-vax” o un complottista, ha spiegato di cercare soltanto risposte per la fine prematura della sua carriera. Aveva accusato la Federazione di aver spinto i calciatori alla vaccinazione, ma la giustizia francese ha escluso qualsiasi responsabilità diretta. Con la conferma del rigetto in appello, il caso sembra chiudersi definitivamente. Resta però la vicenda umana di un giovane atleta costretto a dire addio al calcio tra dolore e domande senza risposta.