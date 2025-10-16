Vitor Roque è rinato in Brasile: l'ex Barcellona ora sogna la chiamata di Ancelotti

Vitor Roque continua a vivere un momento d’oro con la maglia del Palmeiras. L’attaccante brasiliano è stato protagonista assoluto nella netta vittoria per 5-1 contro il Bragantino, realizzando una doppietta decisiva al 58° e all’89° minuto. Con queste due reti, Tigrinho ha raggiunto quota 12 gol in campionato, diventando il terzo miglior marcatore della Serie A brasiliana e trascinando il club di San Paolo al primo posto in classifica davanti al Flamengo.

Il tecnico Abel Ferreira, intervenuto dopo la gara, non ha potuto fare a meno di elogiare il suo gioiello: “È un talento straordinario, giovane e con qualità simili a Endrick ed Estevão. Se Ancelotti vorrà convocarlo, bene, ma deve continuare così, a segnare e a crescere”.

Le prestazioni di Vitor Roque non sono passate inosservate nemmeno alla Seleção. Carlo Ancelotti, che a novembre presenterà la lista dei convocati per le amichevoli, lo tiene in considerazione per i prossimi impegni del Brasile. L’obiettivo del CT è ampliare la rosa e testare nuovi profili in vista del Mondiale 2026.

Dopo un avvio di stagione altalenante, l’ex Betis e Barcellona ha trovato continuità e fiducia, mettendo insieme anche quattro assist oltre ai 12 gol. Numeri che confermano il suo ritorno ai massimi livelli e alimentano le speranze di una chiamata in nazionale.