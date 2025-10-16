Real Madrid, rientrato l'allarme Mbappé: infortunio smaltito, è pronto a tornare in gruppo

Allarme rientrato a Valdebebas. Kylian Mbappé si è messo alle spalle la distorsione alla caviglia rimediata con la Francia ed è pronto a tornare ad allenarsi con il Real Madrid domani mattina insieme agli altri nazionali. Il capitano della Francia, in uno stato di forma scintillante (14 gol e 2 assist in dieci gare con i Blancos), è rientrato in Spagna in anticipo dopo aver saltato la gara contro l'Islanda per un colpo subito in precedenza contro l'Azerbaigian.

Un sospiro di sollievo per Xabi Alonso e tutto l'ambiente madrileno, preoccupato dalle prime reazioni della stampa spagnola che, ricordando un precedente fastidio alla stessa caviglia contro il Villarreal, aveva parlato di un rientro "con più fastidio di quando è partito". Ma gli esami svolti subito dopo il suo ritorno a Madrid hanno dato esiti rassicuranti. Lo staff medico del Real ha deciso per tre giorni di riposo precauzionale, un periodo che è servito a smaltire completamente il trauma. Ora, come riportato da As, il classe '98 attaccante è pronto per affrontare il fitto calendario che attende le Merengues.

Il Real Madrid si prepara infatti a un vero tour de force: si inizia domenica in casa del Getafe (ore 21), per poi ospitare la Juventus in Champions League il 22 ottobre (ore 21) e concludere la settimana con il Clasico di sabato 26 ottobre (ore 16:15) contro il Barcellona al Bernabeu. La presenza e la vena realizzativa di Mbappé saranno fondamentali in questo cruciale trittico di impegni.