La clamorosa gaffe del Nizza: sbaglia il contratto di Diop e lo paga il 20% in più

Un errore amministrativo destinato a fare scuola. Secondo quanto rivelato da L'Équipe nella consueta inchiesta annuale sugli stipendi della Ligue 1, il Nizza ha commesso una svista clamorosa al momento della firma del contratto di Sofiane Diop: le cifre pattuite in sede di trattativa erano espresse in lordo, ma nel contratto finale sono state trascritte come netto. Il risultato è che il fantasista marocchino, arrivato dal Monaco nel 2022 per 22 milioni di euro, percepisce ogni mese una cifra ben superiore a quella originariamente concordata.

I numeri della gaffe

Stando ai dati pubblicati, Diop risulta il giocatore più pagato della rosa del Nizza con uno stipendio mensile di 350.000 euro lordi — cifra sensibilmente superiore a quella del suo compagno più vicino in graduatoria, Mohamed-Ali Cho, fermo a 220.000 euro al mese. Ma quella cifra avrebbe dovuto essere il lordo: invece, per effetto dell'errore contrattuale, Diop la percepisce come netto. Un disguido involontario che ha gonfiato le spese del club del 20% rispetto a quanto preventivato.

Le conseguenze: Diop verso l'uscita

L'episodio si inserisce in un contesto già difficile per il Nizza, alle prese con la ricerca di un nuovo proprietario dopo il disimpegno di INEOS e con la necessità urgente di alleggerire il monte salariale. In questo scenario, Diop (nonostante le 17 reti e 13 assist messi a referto finora) figura tra i giocatori destinati alla cessione nella prossima finestra di mercato estiva. Il suo prossimo club, c'è da scommetterci, rileggerà il contratto con molta più attenzione prima di apporre la firma.