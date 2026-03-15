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...con Pasquale Marino

...con Pasquale MarinoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:59A tu per tu
Alessio Alaimo

"Quella di ieri sera è stata una vittoria troppo importante per la Juventus per raggiungere la zona Champions. È stato un bel risultato”. Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino, allenatore, ex tra le altre di Udinese, Parma e Salernitana.

Che Udinese ha visto fin adesso?
“Sta facendo un buon campionato. Ha avuto un periodo con qualche sconfitta ma si è rimessa in carreggiata. Perdere contro la Juve ci può stare”.

Runjac?
“L’anno scorso l’impatto è stato positivo e quest’anno sta dando continuità ad un progetto che parte da lontano. L’Udinese ci ha abituato sempre a campionati importanti”

Il Cesena intanto si affida ad Ashley Cole. Una scelta azzardata?
“Per fare una scelta del genere avranno avuto rassicurazioni. Ho visto la partita e non mi aspettavo l’esonero di Mignani. Certamente è un rischio perché conosce poco dell’Italia, ma avranno avuto referenze importanti”.

Il Monza ha battuto 3-0 il Palermo.
“Un risultato eccessivo per quanto visto in campo. Nel primo tempo il Palermo ha creato, il risultato è stato troppo largo. Ma Monza e Venezia sono le favorite per la vittoria finale".

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