Buone notizie per il Bayern: Kane si allena in gruppo, Sarà a disposizione per il Real

Harry Kane è tornato. A meno di 24 ore dalla sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid, il centravanti del Bayern Monaco si è allenato regolarmente con il resto del gruppo nella sessione di rifinitura. Lo riporta BILD. Il bomber inglese è sceso in campo alle 11:57 insieme ai compagni di squadra e ha partecipato ai primi 15 minuti aperti ai media.

Il problema e i giorni di apprensione

Kane aveva accusato dolore alla caviglia durante la sessione di allenamento della Nazionale inglese (senza alcun contrasto con avversari) ed era stato costretto a interrompere il lavoro anticipatamente. Il giorno seguente era rimasto fuori anche dalla sfida amichevole contro il Giappone (0-1), non figurando nemmeno nella lista dei convocati. Poi lo stop anche in campionato: Vincent Kompany aveva spiegato in conferenza stampa prima del 3-2 contro il Friburgo: "Harry ha sentito un fastidio alla caviglia con la Nazionale. Contro il Friburgo non sarà disponibile. Non è una bella situazione".

Eberl ottimista, ma il mistero sul piede resta

Il direttore sportivo del Bayern Max Eberl aveva già lanciato segnali positivi dopo la partita di Friburgo: "Sono fondamentalmente una persona positiva. Mancano ancora tre giorni, i fisioterapisti ci stanno lavorando e lo fanno in modo davvero eccellente. Lui stesso è costantemente al centro sportivo e si fa curare. Stiamo facendo tutto il possibile".